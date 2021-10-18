有別於以往只幫高中籃球聯賽(HBL)舉辦開賽記者會，高中體總18日針對籃球、排球、足球、女壘4大聯賽召開記者會宣布開打，本學年度將以勇不放棄為賽事主軸，除了繼續頒發特別補助款，更跟名衍行銷攜手設立200萬急難救助金幫助弱勢。

高中體總特別邀請曾為知名籃球員的Costco亞洲區總裁張嗣漢到場替球員打氣加油，他更跟大家分享自己經驗，「我相信身為球員都可擁有很棒的心理素質，也有很好的邏輯性，可以在團隊當中一起成長與創造，我自己就是最好例子。」

這個學年度高中體總也在不少賽事導入科技結合運動的突破，排球即時數據系統即將正式上線，未來將於HVL開始使用，足球總決賽則將首度在球門增加回放影像系統，輔助進球時的判決能更精確，今年度賽事仍由東森超視帶來轉播。

受到疫情影響，108學年度聯賽特別補助款延到今天才發，總共發出1008萬元，除了依照球隊成績按比例發放，對於邊遠與離島地區也有專項補助，至於高中體總跟名衍行銷共同設立急難救助金，則是希望能幫遭遇變故的球員度過難關。

今天記者會現場也讓全新高中體總專屬吉祥物以影片方式現身，接下來將等HBL開賽記者會才會正式曝光，高中體總今年度賽事將在22日，先由國、高中籃球甲級聯賽資格賽與國中足球乙級聯賽預賽登場，然後各項高中賽事陸續開打。