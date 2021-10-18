香港房價高，青年置業壓力大，間接影響結婚及生育問題。香港有團體昨公布一項調查顯示，分別有近六成及逾七成受訪青年認同買房是決定結婚及決定生育的先決條件，但有逾半受訪者認為以目前的經濟能力，要在香港買房是一種「妄想」。團體建議港府關注青年住屋訴求，並檢討資助房屋政策，讓居屋計劃更貼合青年家庭的需求。

香港團體「關注青年住屋聯席」及「九十後房屋關注組」於上月2日至25日期間，以網路及街頭訪問方式成功訪問733名年齡介於18歲至45歲的青年。昨公布的調查結果顯示，59.3％受訪者認同買房是決定結婚的先決條件，另有70.7％受訪者認同買房是決定與伴侶生育的先決條件。同時，38.1％受訪者坦言因考慮買房而有推遲結婚的打算。

被問到將來結婚後決定住屋時會考慮哪些因素，多達91.3％受訪者會考慮房價或租金，其次是單位面積（71.9％）及工作地點（61.4％）。

調查亦顯示，51.6％受訪者形容以目前的經濟能力，要在香港買樓是一種「妄想」、20.8％受訪者更認為是「幻想」。若以10分為最有希望、0分為絕望來評價最終能成功買樓的機會，有34.3％受訪者給予「絕望」的0分，評5分以上的受訪者只有不足20％。在此買房環境下，近40％受訪者認同若政府提供更多鼓勵置業的措施，能鼓勵青年結婚及生育。

團體並建議港府可考慮進一步增加公營房屋，同時增加青年宿舍的供應，例如在未來的新發展區規劃當中，適當考慮增加青年宿舍的項目以配合區內就業機會，為新發展區注入更多青年活力。