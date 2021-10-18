台中市議會今天舉行定期大會由市長盧秀燕進行施政報告，市議員李榮鴻關切甲安埔地區重大建設進度；李榮鴻建議西濱快速道路應該增設大型的休息站，藉此帶動大安、大甲及清水的沿線觀光，實質增加民眾的收入，否則海線人口外流十分嚴重。市長盧秀燕說，市府將加速辦理和中央溝通。

李榮鴻說，台中市政府觀光旅遊局上星期已經確定，大安媽祖文化園區媽祖雕像將採用石雕，由民間負責結構完成，媽祖雕像粗估高25公尺，觀光局先前已經評估促參的可行性，之後將召開捐贈計畫審查會、結構外審等會議；既然已經定案，大安媽祖文化園區後續各項建設都應該盡快推動。

李榮鴻指出，媽祖文化園區將成為一個觀光新亮點，結合松柏漁港、高美濕地，帶動海線觀光，但是，要吸引觀光人潮，要有方便的交通和停車休息據點，他建議市政府，一定要積極和交通部協調，盡快在西濱快速道路大安段附近設置大型休息站，讓遊客方便停留遊憩，也為地方帶來人潮。

盧秀燕強調，感謝李榮鴻長期為海線建設奔走努力，包括溫寮溪聯外道路明年就會開工，大甲火車站前後站停車場、外埔小白宮圖書館也都建設完成，大安虹橋重建也加速推動中，接下來是媽祖雕像；議員建議西濱快速道路增設大型休息站，市府也會加速辦理和中央溝通。