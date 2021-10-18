知名網紅青青因擁有甜美的臉蛋與F級的傲人身材，而受到超過67萬名粉絲的愛戴。而不久前才因為打疫苗意外發現罩杯再度升級的她，近日在IG上突然曬出「深夜福利照」及熱舞短片，大方展現火辣身材，令網友們大噴鼻血。

青青近日在IG上PO文表示「炸裂版阿黑顏 #深夜福利」，照片中只見她穿著白色透視襯衫躺在床上吐出舌頭露出翻白眼的俏皮表情，而白色襯衫裡透出性感黑BRA與飽滿雪乳，讓網友看了直呼「炸裂了」、「愛了愛了」、「女神實在太可愛」、「這個阿黑顏讚啦」、「我的天呀！」、「過份可愛」，吸引超過6.3萬人按讚。

除此之外，青青還在前幾日曬出俏皮的跳舞短片，也同樣讓網友們嗨翻。因為影片中，她將藍色口罩製作成比基尼，對著鏡頭不停擺出可愛的姿勢，讓網友看到後忍不住留言「這太犯規了」、「歐買尬」、「好長的事業線」、「我的鼻血怎麼都停不了」、「原來口罩還可以這樣用」、「可以抽獎送口罩嗎」，吸引超過32萬人點閱觀看。

事實上，青青在去年底曾一度陷入「YouTuber放火仙人跳」風波，而使人氣受到極大影響，直到警方出面說明，才替她洗刷冤屈，經過一段時間的休息，重新振作後的青青，也經常透過IG與粉絲們互動，並持續曬出辣照展現身材製造話題，人氣才再度攀升。