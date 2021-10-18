奧運國手盧彥勳退役後定居台南，18日陪老婆到中西區慶中街吃中餐，用餐完發現停在路邊的車子左後方遭後方車輛擦撞報警，撞車的楊姓男子直呼當下未發現，並非肇逃，盧彥勳夫妻上警局作完筆錄後低調快步離去。

台灣職業網壇好手盧彥勳曾在2010年打敗曾是世界職網冠軍的瑞迪克，挺進溫布頓網球賽8強，成為台灣至今唯一進入溫布頓8強的選手，也是生涯顛峰紀錄。

盧彥勳與老婆因車子被撞，作完筆錄步出警局，對車禍案件不願多談。（程炳璋攝）

已5度參加奧運的盧彥勳，今年東京奧運擔任進場舉旗手，東奧後宣布退役，結束20年的職業網壇征戰生涯。他的妻子為安南區人，他退役後選擇與老婆定居台南，孩子也在台南就學。

盧彥勳18日中午陪著老婆到慶中街吃1家粽子店用餐，下午2時步出店外開車時，發現車子左後方保險桿遭擦撞，見到後方的車頭有凹損痕跡，懷疑遭該輛汽車所撞，只好報警。

警方聯絡後方車輛的70多歲楊姓車主經到場，楊男一開始否認擦撞，直到警方出示監視器畫面，供稱是「喬車」時不慎擦撞，自己並未發現，就直接去吃飯，並非肇事逃逸。

楊男事後得知對方是奧運國手，稱自己休閒運動也打網球，撞車實在是自己年紀大一時不慎，願意立刻賠償並道歉。

盧彥勳夫婦一身輕便服裝上警局報案，盧彥勳黝黑高大的外型被警員一眼認出，他作完筆錄後不願多談，稱車子被撞只好報警辦理車險，「人沒事就好」，並稱要接小孩放學，隨即低調離去。