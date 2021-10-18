為擴大鄰里寵物服務，新北市動保處陸續在19個行政區設立服務據點，近日設立第38個寵物健康生活站據點，提供認養、飼養諮詢、發放寵物認證卡、遺失協尋、寵物消毒及信心經濟等6大服務項目，至9月底已服務達17萬人次。

動保處表示，民眾最常發生寵物遺失，各個寵物健康生活站都有協尋服務，方便協助民眾處理寵物大小需求，歡迎民眾攜帶寵物到寵物健康生活站逛逛，免費使用店家超音波造霧消毒機為寵物消毒。

為提升毛寶貝生活照護品質，動保處也廣邀具服務熱忱能協助辦理寵物認養、寵物登記、發放寵物飼養認證卡、遺失協尋、寵物諮詢、防疫宣導等工作的店家一起加入「寵物健康生活站」行列。

位於淡水區芃芃寵物生活館同時也是寵物健康生活站據點，長期提供寵物免費服務，店家吳先生表示，為解決鄰里困擾，他自費協助街貓TNVR與領養，就讀小一女兒從3、4歲起就一起跟貓咪生活，和他一起把剛生下虛弱仔貓一路照顧到健康，提供民眾認養回家，兇人大貓也有辦法讓牠變得溫馴，曾經有顧客前來領養貓咪又發生退養事件，經由他和淡水動物之家重新媒介，貓咪重新被安置到適合的家庭，而退養民眾也經由諮詢重新教育一番，民眾飼養上問題，他都非常樂意分享經驗，也鼓勵有心愛護毛寶貝民眾，一定能找到自己的緣份。