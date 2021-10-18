北市疫苗開21萬「中央卻給41萬人預約」 柯文哲怨：造成地方很大困擾！

台北市長柯文哲18日在防疫記者會上抱怨，北市第12期疫苗開出的量能是21萬劑，可是中央卻叫41萬人來預約，這一定出問題，應是北市開多少、中央才開多少預約量，後來還發生北市提高開至26萬劑，結果中央找18萬人來登記，難怪疫苗政策一下有得打、一下沒得打，造成地方很大困擾。

柯文哲表示，關於打疫苗的問題，他要抱怨，從7月16日起，政委唐鳳的疫苗預約系統上線，針對第1至9期每次北市開的量，中央分配都只有8成，他每次準備100分、只叫80人來打，醫院因此只能縮減名額，才會發生中央名額灌下來，北市不夠、而有人跑到新北。

柯說，還有北市第12期疫苗開出的量能是21萬，可是中央卻叫41萬人預約，這一定出問題，應是北市開多少、中央也開多少，北市後來註冊量能提高到26萬，結果中央卻只找18萬人來登記。

北市副市長蔡炳坤說，截至16日止，北市第1劑疫苗覆蓋率76.1％、第2劑33.3％，現在進行第11期疫苗接種，打到21日，22日起是第12期登場，這號稱「史上最複雜的預約接種」，在今天登場，這次3種疫苗做分流接種，他希望疫苗不要混淆。

蔡炳坤說，這次安排莫德納在診所、AZ在花博、BNT在各大醫院、聯醫門診承擔；關於第1階段需求，中央報來的人是超量，莫德納第2劑65歲以上長者是透過北市預約系統，加上明後天登記的數位落差，將近有7萬劑，剩下留給55歲以上打，從明天起上來登記預約，明後天很快打完，量就不夠。

蔡炳坤說，但第2階段量很多，AZ有6萬多的量，中央預約可能要來是12萬多，BNT疫苗今天登場沒多久，5萬多就額滿，再加4萬5000個名額上去，BNT若沒預約完成那就再上。

蔡炳坤說，第1階段一定3種疫苗都不夠打，第2階段是25、26日登場，莫德納9萬多劑、但中央需求僅5萬人，AZ是7萬8000劑、中央需求卻僅6萬4000人，BNT有9萬5000劑、中央需求僅6萬7000人，2個階段預約可避免太多人擠在一起，但中央規畫來的預約人數差距太大。

蔡炳坤說，第1階段只有21萬多劑、為期6天，第2階段為期7天，量有26萬多劑，合計47萬劑，中央開出60萬人當然不足。

蔡炳坤說，他要誠懇提出，中央打疫苗不能急就章，打好打穩很重要，才能打滿，因為這樣的方式會讓醫事人員壓力大，整個量能癱瘓非全民之福，北市請各醫療院所認真打疫苗，量能會持續跟中央討論，希望不是「強降雨、急就章」。