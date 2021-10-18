65歲資深藝人澎恰恰因投資電影失利背負2.4億債務，去年開記者會宣布破產，但在PGTalk顧問、金星集團董事林秉文的協助下出現轉機。昨（17日）澎恰恰再度於臉書PO重大預告，引起外界注意。

澎恰恰臉書的小編代為預告本週三（20日）下午3點將召開代言記者會，由於沒有詳細說明內容，讓網友十分好奇。據悉，林秉文上周二（12日）陪同澎恰恰召開債務協商會議時，就有說過已幫對方找到4個代言，還有幾個持續溝通中，預計本周三會把所有代言和收益全數攤在陽光下，絕對會一分不少還給大家，懇請債主們高抬貴手，留個情分給澎恰恰。

林秉文當時還點出澎恰恰因欠債逼出病，「到處借錢給承諾，之後還是會再發生，債務只是一個問題，但病很難醫好」，他認為要把澎恰恰的惡習改掉才是目的，「趁他目前還有工作能力，讓他專心賺錢解決」，所以不直接處理掉全部債務，但霸氣喊話如果一年內沒還完，剩下來的全由他買單，只不過請債權人別再追究利息，否則一年連本帶利就要13.2億，到死都還不完。

澎恰恰則表示，過去一年已還掉2千萬，目前還有2.2億債務，只不過債主從30個變成52個，聲稱會和林秉文聯合開發新東西做最大努力，一定會給債主一個交代。