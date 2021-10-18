近日，大陸部分大學有破百位新生放棄入學資格，引發社會關注，包括安徽師範大學、福州大學、華南農業大學均有超過百名新生放棄入學。

福州大學招生考試中心網站9月27日發布2021年放棄入學資格本科學生名單，共有119名本科學生主動申請或未在規定時間內辦理入學相關手續，擬按放棄入學資格處理。

福州大學119名放棄入學資格本科學生中，有五十多位來自港澳台地區，占近半數，其中部分學生與福州大學6月公示的《2021年依據台灣學測成績免試招收台灣學生擬錄取名單》重合。

據陸媒《澎湃新聞》報導，福州大學招生考試中心18日回應，港澳台考生放棄入學資格的原因有很多，疫情是一個方面，港澳台地區的考生的學校選擇有很多，一個考生可能有幾個大陸學校的招錄申請。

此外，福州大學強調，港澳台的招錄名額不占據學校的招錄名額之中，所以不存在浪費大陸招生名額的問題。至於大陸的考生放棄名額的原因有的是因為科系問題，目前沒有聯繫上。

福州大學創建於1958年，現已發展成為一所以工為主、理工結合，理、工、經、管、文、法、藝等多學科協調發展的重點大學。