台北市立聯合醫院副總院長許家禎18日表示，關於萬華血清抗體研究，開出400名額，讓當地4個里民參加，有311人熱情響應參加抽樣，歡迎踴躍參與。

許家禎說，今年5月份，北市獲得人體試驗審查委員會同意做萬華血清，針對已感染、未感染進行抽樣，做抽血檢查，會有保護力的執行情況，作為公衛、防疫甚至經濟開放的重要參考，16日第一場報名正式開跑，感謝311人當地里民參加抽樣，接下來會持續在原地的里民活動中心做3場說明會，歡迎踴躍參與抽樣。

台北市長柯文哲說，中央今天公布0，北市0，死亡0，上周六北市7家醫院1239人PCR篩檢0確診，國內疫情趨緩，全世界疫情第一個波是秋冬季，不管是溫度還大家躲室內，另一個是印度去年10月大流行，公布確診3000多萬黑數很多，第三個波是Delta病毒，過9月後再下降，因是疫苗普遍施打。

柯說，先進國家60％打2劑，一開始美國接近大選時上升，後來川普敗選，每日感染超過20萬確診，拜登上任後下降，今年7月美國第1劑超過50％、降很低，8月因Ｄelta病毒關係，美國到現在也下降

柯說，全世界各國因疫苗普遍施打，有效阻擋；美國抽血抗體83％陽性，不太會再感染，就算有Delta也群體免疫，美國不打算清0，與病毒共存，也許疫苗打2劑到一個程度，台灣若測血清83％可放鬆管制，讓經濟早日復甦。