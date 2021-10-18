光寶科(2301)第三季因認列光電部門逾期應收款項，提列3.96億元預期信用減損損失，單季稅後盈餘為30.8億元，季減24%，累計前3季稅後盈餘為113.77億元，年增42%，每股盈餘為4.9元。

光寶科今天舉行線上法說會，公布前3季財報，受惠於光電產品與電源管理應用於雲端運算、電動車、遊戲產品與筆電相關產品出貨成長，光寶科第3季合併營收為418.6億元，季增3%，創下7季來的單季新高，由於全球產能調配得宜、產品組合優化及營運效率提升，營業毛利為80.84億元，季增1%，單季合併毛利率為19.3%，季減0.4個百分點，年增0.3個百分點，因認列光電部門逾期應收款項，提列3.96億元預期信用減損損失，營業淨利為35.2億元，季減7%，年減12%，營業淨利率為8.4%，單季稅後盈餘30.8億元，季減24%，年增3%，單季每股盈餘為1.33元；累計今年前3季合併營收達1202.6億元，不含已轉讓之固態硬碟事業以及不列入合併財報之閎暉實業，年增10%，營業毛利為227.95億元，年增10%，合併毛利率為19%，年增1.1點百分點，營業淨利為94.29億元，年增12%，營業淨利率為7.8%，年增0.6個百分點，稅後盈餘達113.77億元，年增42%，每股盈餘為4.9元，累計前3季獲利率與每股盈餘均創歷史新高。

就各部門來看，第3季資訊及消費性電子部門營收為215.66億元，年減6%，營收佔比為52%，其中筆記型電腦與遊戲機電源供應器、鍵盤與滑鼠等電腦周邊產品市佔率提升與雷射多功能事務機種等出貨穩定成長，累計前3季合併營收為629.09億元，年減4%。

在光電部門方面，第3季營收為83.79億元，年成長7%，佔營收比重為20%；受惠於LED之光耦合器與感測模組在5G、AIoT、安防、工控應用等市場需求穩定成長，以及電動車充電產品出貨放量，累計前3季合併營收為249.61億元，年增19%，營收佔比21%。

雲端及物聯網部門第3季營收為119.18億元，年成長13%，佔營收比重約28%，其中雲端運算高階伺服器及網通設備電源管理系統、AI智慧居家設備電源產品以及伺服器機殼出貨持續成長，帶動雲端及物聯網部門，累計前3季營收323.89億元，年增10%，營收佔比約27%。

光寶科技總經理邱森彬表示，光寶科技朝長期獲利優質成長的方向穩健發展，前3季不論銷貨毛利、營業淨利與稅後純益均為同期新高，面對供料、限電等泛產業面接連而來的挑戰，光寶致力與客戶、供應商夥伴緊密合作，從加速全球佈局到生產管理彈性調配，積極採取共利互惠的解決方案，創造整體供應鏈的營運韌性。