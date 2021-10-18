歐股周一低開。大宗商品價格上揚，激起對能源危機的疑慮；而中國公布疲弱的經濟數據，再次激起全球經濟復甦無力的擔憂。
周一泛歐Stoxx 600指數早盤跌1.59點或0.34%，為467.80點。在美企和歐企季度獲利樂觀開局之下，歐股基準指數上周表現強勁。
亞洲主要股市承壓。中國第三季經濟成長4.9%，為近一年最差表現；限電危機、供應鏈瓶頸、房地產產業的重大動盪跡象，皆衝擊了經濟表現。
法國奢侈品集團LVMH和開雲集團(Kering)的奢侈品股下跌約2%。中國國家主席習近平呼籲擴大消費稅。
荷蘭健康公司飛利浦跌2.3%。該公司在出現大規模呼吸器回收，致使上季銷售不佳，並下調全年展望。
採礦股和油氣股為少數上漲的板塊。原油期貨升破85美元，金屬價格也上漲，推升相關公司股價。
英國線上零售商The Hut Group漲9.5%。該公司表示，將移去創辦人的「黃金股」，並在上周股價暴跌之後，尋求溢價上市。
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