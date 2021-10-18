中華電(2412)今(18)日宣布，由集團子公司中華系統整合與國內5G AIoT垂直應用領域廠商佐臻公司正式導入5G AIoT智慧醫療解決方案，並透過國發會5G高雄榮家智慧長照計畫，將5G AR+AIoT首次導入長照系統。目前全世界多為醫療院所導入5G AR眼鏡應用，較少於長照機構導入，因此，本次將為全台首例使用智慧眼鏡的第一視角及AR擴增實境進行長照服務的計畫。

中華電董事長謝繼茂表示，中華電自去年5G率先開台後，致力加速5G建設、發展5G企業專網及相關智慧應用。同時，身為高雄亞洲新灣區5G AIoT國際大聯盟的創始成員之一，中華電信自今年4月正式進駐成功大樓後，並於今日宣布5G AIoT智慧醫療正式落地。中華電信與中華系統整合公司，將帶領專業團隊與合作夥伴，共同整合先進資通訊科技及醫療場域需求，充分運用5G、AI及AR等創新技術，提升醫事服務的效率與能力。我們預計將5G智慧應用服務結合數位榮家轉型策略，提供高雄榮家國內最完整之5G行動化養護機構解決方案與全方位數位轉型服務，同時也規劃在三年內擴大至全台16所榮家，共可提供高達8,000床的智慧長照服務。

由中華電信集團子公司中華系統整合公司領頭籌組專業研發團隊(包括佐臻、品臻、雲達、雲鼎、毅邦等)在國軍退除役官兵輔導委員會及高雄榮總全力支持下，以「5G高雄榮家智慧長照計畫」成功爭取國發會亞洲．矽谷-5G計畫資源，提供全台首例利用5G AIoT智慧眼鏡及AR擴增實境的第一視角進行長照服務。計畫內將協助岡山榮家導入5G AIoT，並與高雄榮總進行5G遠距會診，有效提升榮家診療效率，讓高齡病患能在不出門的情況下，即可享受到完善的醫療照護。

此計畫將建置中華電5G企業專網、雲達5G O-RAN與5G智慧照護系統，並將應用於榮家數位轉型訊息整合平台、AR智慧照護/緊急送院/遠距探病、智慧排班、AIoT生命體徵自動上傳、AIoT毫米波安全感測、3D可視化病房監看等。預計於111年第四季前完成整體5G AR照護系統整合驗證推廣，提供流程端之SOP、諮詢協助，以及與醫療機構、長照資料介接方法，希望在退輔會金字塔三級醫療照護計畫下，建立以榮家住民為中心的數位醫療照護環境，成就醫養護合一、榮家即醫院的全新榮家醫養照護體系。

中華電以集團能量參與高雄5G AIoT創新園區之發展，同時，由集團子公司中華系統整合在高雄開始與國際和國內大廠等產官學夥伴合作，並以高雄亞灣區中華電成功大樓作為基地，實現智慧醫療應用場域落地，全面強化南台灣的競爭力，同時與合作夥伴共同進駐高雄亞灣區，攜手共創5G AIoT新藍海。