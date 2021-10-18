身為主席的民政小組召集人的國民黨高市議員李眉蓁直說「今天到明天都是民政部門質詢，請議員如果要質詢時，要準時一點」。（柯宗緯攝）

高市議員陳美雅不滿遭指「不準時」，與同黨議員李眉蓁發生爭執，事後回到座位繼續研讀資料。（柯宗緯攝）

高市議會爆發藍營「內鬨」小插曲！今（18）日進行民政部門質詢，表定到中午12時30分，上午第1波僅有6人登記，前5人質詢完後時間為10時45分，身為主席的民政小組召集人的國民黨高市議員李眉蓁裁示先休息，並議事人員也聯繫同黨議員陳美雅到場，未料2人因「時間觀念」分歧，讓議場爆發濃濃火藥味。

根據議程，上午為9時到中午12時30分，每位議員有15分鐘時間質詢，早上僅有6人登記，前5人質詢完後，由於登記第6位的陳美雅尚未到場，今主持議事的李眉蓁先喊出休息，並請議事人員聯繫陳美雅是否到場。

休息時間後，高市議員宋立彬先補上於11時08分質詢，陳美雅約11時20分到場，約11時24分上場質詢，開頭就氣噗噗直說，早上表定的時間是到12點半，但聽說民政部門想提早離開議會，也請坐在主席台上的李議員你要督導民政的委員，很多議題需要討論跟關心，不要只想說逃避質詢，待會兒也要看看官員是否提前離席。

李眉蓁解釋，剛剛是休息時間，因為沒人登記發言，但沒說要提早散會，陳美雅則繼續說，主席希望不要有這情況，在這不跟你爭辯，但民代就是要負起監督責任，其他議員就算現在沒有在現場，也要等他們，讓議員有質詢權。

不過，等到陳美雅質詢完後，李眉蓁又補了一槍，直說「今天到明天都是民政部門質詢，請議員如果要質詢時，要準時一點」，此話一出引發陳美雅不滿，直接怒衝到主席台前，指著李眉蓁抗議。

陳美雅直說，「我準時時間來，提早10分鐘來」，強調自己是登記11點半，但在11點20分就到了，「主席，戰鬥藍就是要監督市府」。李眉蓁不甘示弱直言，「我們有監督市府啊」，因為這是登記制，時間到就應該要來，以登記名單為準。

全場官員看著藍營兩位女議員爆發口角，也嚇傻悶不吭聲。最後李眉蓁請下一位議員陳善慧接著質詢，但陳美雅向陳善慧借時間想表達自己心聲，「本席強調一下，今質詢時間表定到12點半，本席登記11點半、11點20分就在現場，現場也還沒看到其他議員，請主席要等他們，讓他們也有時間來質詢」。

陳美雅語畢後，就回到座位繼續研讀資料，李眉蓁則不願再掀戰火，對此冷處理，緊接著請陳善慧發言，這場兩位藍營女戰將內戰才平息。

據了解，兩人可能溝通有誤會，加上近日爆發大火的「城中城」為陳美雅的選區，有議員透露，陳美雅的壓力最近肯定也很大。而議事人員私下透露，雖然質詢時間表定到中午12時30分，但其實常常會超過，主持議事的召集人應有其裁量權，可以自行拿捏時間。