國民黨立委江啟臣17日在台中聲援罷免陳柏惟活動，號召民眾在23日投下罷免票，下架不適任的立委。（刪Q總部提供／王文吉台中傳真）

基進黨立委陳柏惟罷免案將在23日舉行投票，雙方陣營也紛紛拚場衝票，引發各界關注。資深媒體人韋安分析了今年2月6日進行的高雄市議員黃捷罷免案投票結果後指出，陳柏惟很難複製當初的模式，因為台中和高雄的情況完全不同，他更直言，民進黨為陳柏惟助陣，反而可能會催出更多罷免票。

韋安今(18)日凌晨在臉書上發文表示，高雄市第三屆議員黃捷被罷免案，投票於2021年2月6日進行，投票人數總計12萬1110人，其中同意票數為5萬5261票，不同意票數為6萬5391票，無效票數為458票，投票率為41.54%。他指出，陳柏惟罷免案很難複製反罷票超過罷免票的情形，因為兩個選區藍綠比、派系因素、被罷者人設、動員力度等，完全不同。

韋安認為，最後的關鍵，是看罷免票是否能過門檻。他更分析，綠營「反惡罷」不僅催不出足夠的反罷票，反而會把罷免票催出更多來。

此外，台中市議會18日進行市長施政報告，針對台中市治安部份，市議員黃健豪指出，雖市長認為台中市治安不錯，但包含民進黨前立委林靜儀、立法委員林昶佐等人，來台中陪同陳柏惟委員掃街時卻說，在台中選舉要穿防彈背心，接下來出現拿鐵棍攻擊、潑糞都不意外，可見這些外地人對台中的治安都還有既定的負面印象。對此，台中市警察局長蔡蒼柏說，警方每場都會部署安全警力。