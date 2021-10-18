桃園市消防局第四大隊在龍潭渴望園區進行夜間消防演練。（呂筱蟬攝）

高雄發生城中城大火奪走46條人命，桃園市中壢區財神大樓因同屬複合型住商大樓且無管委會，頻遭點名若發生火警後果不堪設想，桃園市消防局二大隊18日特別在此舉辦消防演練及安檢，四大隊則在龍潭渴望園區進行日間與夜間消防演練。消防局指出，演練除確保營業場所消防設備符合規定外，也宣導住戶防災及逃生要領。

中壢財神大樓為地上11層、地下3層建築，屋齡老舊又是住商混合大樓沒有管委會，第二大隊大隊長戴明杉表示，該大樓除1樓有商家外，還有遊藝場、視聽營業場所、3家旅館仍有營業，還有10樓的套房住戶，有許多樓層閒置空間無人管理，統計共有8家營業場所，消防局每年定期安檢，都有順利通過。

消防演練模擬2樓因民眾抽菸餘燼引發火警，消防局派遣人車前往灌救，演練重點包含就地避難、疏散引導等，現場也出動雲梯車救援高樓層受困民眾，場面逼真。

而龍潭區渴望會館有游泳池、健身房、中小型會議室、遊戲遊憩區、商店街等多種類休閒設施，同時也提供住宿，四大隊在17日夜間及18日上午在此舉辦消防演練。第四大隊大隊長郭百倫表示，火災傷亡往往發生在夜間民眾處於疲憊鬆懈狀況時，警覺度及靈敏性較為薄弱，除持續宣導場所管理權人應維護消防設備正常運作外，特別在夜間進行模擬演練，不僅要強化消防員夜間出勤的敏感度，也宣導民眾掌握小火快逃，濃煙關門避難等要訣。