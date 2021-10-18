近日有一名男子在湖內區的加水站把出水管直接含進口中飲水，還將嬉鬧過程錄製影片PO上網路，引發各界撻伐，高市府衛生局獲報後，立即派員前往稽查，也已責請業者立即清消加水站設備。另外，針對該男的不當行為，業者已報警處理，恐涉及社會秩序維護法。

有網友近日在網路上發出一段影片，內容是有一名年輕男子至路邊加水站取水時，居然「以管就口」將出水管整根放到嘴裡含住，隨後注水直接飲用，再把口中的水吐得滿地都是，隨後更向在旁攝影中的朋友比出「讚」手勢，男子荒唐的舉動也引發各界撻伐。

看到此段影片的民眾相當憤怒，將影片轉發到《Dcard》，並發文砲轟「真的有夠噁，下一個買水的也太可憐，而且現在防疫時期，口罩不戴好，還把那根直接插在嘴裡」。

貼文一出，引發網友熱烈討論，紛紛回應「怎麼會這麼沒水準」、「這是動物星球頻道前幾天播的，猴子找水喝嗎」、「沒水準不是靠喝水補欸」、「一點也不好笑而且超級不衛生，不知道為什麼還有臉錄限時動態耶」、「怎麼不喝汽油」、「迫害社會，防疫破口」。

高市府衛生局表示，他們接獲報案後，便立即派員前往稽查，已責請業者立即清消加水站設備，並應保持清潔衛生。另針對民眾的不當行為，業者已報警處理，恐涉及違反社會秩序維護法。

衛生局指出，依據高雄市加水站加水車衛生管理自治條例第14條規定，加水站、加水車的每一水槍或出口正面明顯位置處，應標示「應煮沸、勿生飲」，衛生局呼籲，加水站的水切勿生飲，應煮沸後再飲用，才符合衛生標準。

另外，衛生局也已經請加水站及加水車業者每年至少自主管理進行一次出水口水質檢驗，並請業者應將報告張貼於販售地點明顯處供消費者查詢，衛生局也會查驗加水站、加水車的衛生狀況，並抽驗水質，維護市民飲水健康。