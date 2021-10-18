民進黨18日號召全國各縣市黨部主委挺台灣基進立委陳柏惟，刪Q總部回應，民進黨內部近期紛爭不斷，包括北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉販毒、詐欺案，以及立委黃國書「三退」震撼彈，看來民進黨「家內事」比罷免活動還要精彩。

刪Q總部指出，今天參與記者會民進黨彰化縣黨部主委邱建富說陳柏惟是優秀立委，應該要繼續留在中二區服務，但陳柏惟先前的荒唐發言、失控行徑，還有肇逃等事件，已引起大部分民眾不滿。

刪Q總部說，全國民進黨地方黨部主委站出來，和陳柏惟站在一起，是否表示他們認同陳支持萊豬、反對採購疫苗、支持肇逃、認同他出口成「髒」、贊同動不動就要用暴力解決的個性。

刪Q總部抨擊，台中市黨部主委李天生說大黨欺負小黨、大人欺負小孩，民進黨有完全執政的優勢，自從宣布要力保陳柏惟後，全國各地民代、黨公職傾巢而出，每天都有來自全省各地遊覽車，連徒步直播都有電視節目水準，「打人還敢叫救人」，是誰在動員、誰在傾全黨之力，明眼人都看得出來。