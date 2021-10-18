黃國書爆線民風波退黨掀議！ 柯文哲：不知民進黨捅了蜂窩怎收拾

《美麗島電子報》董事長吳子嘉被開除民進黨籍，另外，民進黨立委黃國書遭報學生時代曾任國民黨「線民」，也被派系開除退黨，民進黨攘外必先安內，對此，台北市長柯文哲表示，吳子嘉被開除黨籍，不知道實際內部理由，但理由很奇怪，2年前的事件，為何2年後才開除？對於，黃國書遭民進黨開除，柯認為，轉型正義不要變成勝利者的正義。

柯文哲對於吳子嘉黨籍遭開除的法律程序提出質疑，他認為，就行政上來說換屆不連續，上屆黨部要開除他，黨部改選後，新黨部重新提案開除，這樣的開除恐不符合法律程序，但法律程序都是表象，他們發生什麼事我無從得知。

針對黃國書被開除黨籍，柯文哲表示，這是很嚴肅的題目，當年國民黨統治時代，有30年時間，政府在學校布建職業學生來監視社團，一年預算是3億，30年下來有上萬人領過職業學生津貼。

柯文哲說，如果今天去公布這些人，我相信檯面上的政治人物一定一狗票，他舉例，曹操在官渡之戰後放一把火把書信都燒掉，從那個故事來看，今天推動轉型正義過程中，是否會出現更多被害者要去思考。

柯文哲補充，如果有好幾萬人領過職業學生津貼，全部公布對社會傷害太大，選擇性公布一定又變成是政治攻擊，所以我倒覺得，「轉型正義不要變成勝利者的正義」，從黃國書的案子，我覺得是捅了蜂窩，我不知道民進黨如何收拾這種局面。