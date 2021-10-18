大陸陝西省西安市日前傳出，外地一旅行團一行7人在該市核酸檢測均陽性，西安市已全面展開排查管控，截至18日8時，超過2萬人檢測結果出爐，均呈陰性，其餘結果待出。

據陸媒《新華社》報導，西安市新冠肺炎疫情聯防聯控工作情況18日記者會上指出，外地一旅行團一行7人在西安市核酸檢測均陽性，西安市已全面開展排查管控。截至18日8時，已採樣33777人，20481人檢測陰性，其餘結果待出。

經臨床檢測和省、市專家組會診，7人中，1人為無症狀感染者、6人為新冠肺炎確診病例（其中，2人為輕型，4人為普通型）。

西安市疾控中心主任陳保忠說，截至18日8時，西安全市已追蹤到7人密切接觸者1553人，其中1133人核酸檢測陰性，其餘結果待出；外地密接266人，均轉當地協查。已追蹤到次密接457人，其中54人核酸檢測陰性，其餘結果待出；外地次密接共計37人，均轉當地協查。目前累計消毒面積約53萬平方公尺。

下一步西安市將加快流調進度，加大管控力度，找到所有可能的風險人員，分類落實健康管控措施。深入實施流行病調查，進一步明確管控範圍，對7人活動的區域、場所採取封閉管控措施，全面進行環境消毒。