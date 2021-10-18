台股加權指數反彈面臨月線反壓，由於量能無法有效放大，大盤在量能不足，月線面臨反壓下，指數出現漲多回檔，大盤11點過後指數紅翻黑，終場加權指數下跌75點，收在16705點。

國泰證期協理簡伯儀指出，中國國家統計局公布的9月CPI年增0.7％，雖然低於預期的0.8％，但受到煤炭及高耗能產業的產品價格上漲影響，9月PPI年增10.7％，創1996年以來新高。

由於煤炭及高耗能產業的產品價格持續上漲影響，工業產品的價格漲幅繼續擴大；同時美國勞工部9月生產者物價指數（PPI）年增8.6％，增幅創下2010年11月以來新高，美、中PPI同步攀高，顯示全球供應鏈受阻與勞力短缺持續推高生產成本。

全球今年以來通膨持續升溫，主要反映食物與能源價格攀升，隨著經濟逐漸脫離疫情陰霾，物價持續攀高議題，對於股市將產生不確定性。

從量價角度來看，周一大盤呈現價跌量縮，且指數回檔幅度，仍未將15日長紅K棒給吞食大半，加上目前5日線、10日線仍維持翻揚向上，加上就日線技術指標來看，日KD指標持續維持黃金交叉，KD開口也未隨著指數回檔收斂，仍維持持續擴大的走勢，RSI指標也維持在50之上多方區。

因此，短多反彈的趨勢仍未遭破壞，預期大盤短線若能維持在5日均線之上，且15日長紅K棒未被回補一半，指數整理後，仍有機會挑戰月線，短線仍可以偏多操作。