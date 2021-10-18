電影《安雅與魔女》改編自日本百億票房鉅作《霍爾的移動城堡》作者黛安娜韋恩瓊斯的同名小說，作為吉卜力工作室首部3DCG動畫電影，不但有國寶級大師宮崎駿親自參與企劃，「吉卜力三巨頭」鈴木敏夫出馬擔任製作人，導演宮崎吾朗更號召了日本頂尖優秀人才組成製作團隊，集結《借物少女艾莉緹》編劇丹羽圭子撰寫劇本，人物設計則是曾擔任《天空之城》原畫、《魔女宅急便》與《崖上的波妞》藝術指導的近藤勝也，逐步賦予角色靈魂。

《安雅與魔女》是吉卜力工作室睽違6年在台推出的動畫電影。（甲上提供）

今（18日）日曝光的正式海報可見到主角安雅身處在充滿魔法道具的房間，旁邊站著孤兒院的可愛朋友卡士達、會說話的小黑貓湯瑪士，神秘小惡魔手拿三叉戟飛在空中，濃濃的萬聖節氣氛，萌度爆表。製作人鈴木敏夫表示，宮崎駿看完作品後也相當地讚賞，並透露：「這次他喜歡的分鏡圖很多，而且全部都是安雅的表情特寫鏡頭，我想那應該是因為CG繪圖才能達到這樣的效果，動畫師夢想中的呈現方式用CG繪圖就能做到，所以我也能理解宮崎駿那又驚又喜的反應。」宮崎駿父子首度聯手為吉卜力工作室寫下新篇章，這次也難得公開製作團隊進行CG繪圖的過程，展示CG繪圖如何呈現過去手繪無法達成的細緻畫面。

該片更入選第73屆坎城影展官方片單，再度獲得國際影壇高度肯定，與一般溫馨歡樂的動畫電影不同，吉卜力工作室總是以異想天開的故事發展驚豔眾人，《安雅與魔女》敘述從小在孤兒院長大的女孩安雅，因為懂得說話之道，身邊的人們對她的話照單全收，生活過得相當自由，某天在她面前出現了一對奇怪雙人組，穿著浮誇的女人貝拉雅加，和名為曼德雷克的高個男人，安雅馬上就被這對奇怪2人組收養了，沒想到他們竟然是有神奇法力的巫師，為了學習魔法，安雅成為貝拉雅加的助手，卻發現對方並沒有打算教她任何魔法，她決定偷偷聯手會說話的小黑貓湯瑪士，靠著自己力量操控同住屋簷下的人們。

《安雅與魔女》入選第73屆坎城影展官方片單。（甲上提供）

導演宮崎吾朗坦言整部故事最吸引他的地方，就是主角安雅這樣的叛逆個性：「黛安娜韋恩瓊斯描寫的大多是自我主張明確、不會唯命是從的孩子，安雅這個女孩還會操控身旁的人，讓他們依照自己的想法行事，更是這個作品有趣之處。剛好當時我也正在思考，和過去相比，現在孩子們生活相當辛苦，因為少子化而不得不單獨跟大人們打交道。這種情況下，像安雅一樣運用頭腦隨機應變，對於活在當下的孩子們來說，或許可做為一種榜樣。」電影《安雅與魔女》將於11月12日上映。