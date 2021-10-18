美國婦人帕托奈產下6.3公斤的巨嬰寶寶。

一名美國產婦日前誕下體重達6.3公斤、長約60公分的巨嬰，醫護人員將男寶寶從媽媽肚子裡拉出來時驚呼連連：「天阿，從沒看過這麼大的。」

綜合美國福斯新聞、澳洲news.com.au網站報導，美國亞利桑那州婦人帕托奈（Cary Patonai）原定5日要剖腹生下第3胎，產檢時護士就告訴她寶寶可能重達5.89公斤，但也強調實際上可能不會這麼重。

帕托奈4日進行最後一次產檢，當她量體重時，羊水突然破了，剖腹手術於是提前一天進行。

當醫護人員將男寶寶從帕托奈的肚子裡拉出來時，產房頓時驚呼聲連連，「天阿，真大阿」，「我從沒見過這麼大的寶寶，我真不敢相信。」

負責接生的醫生說這是他行醫27年來見過最大的寶寶。

美國婦人帕托奈產下6.3公斤的巨嬰寶寶。

事實上男寶寶的2個哥哥出生時的體重也不輕，10歲的大哥出生時體重為3.7公斤，目前2歲的二哥出生時的體重更達5公斤，有趣的是，兄弟三人都是同一個醫生接生。報導指出，一般新生兒的體重約落在2.49至4.5公斤之間，男寶寶幾乎是一般新生兒的2倍重。

帕托奈為男寶寶取名芬利（Finnley），現在芬利已經成為醫院紅人，所有醫護人員都在討論他。

不過生產前帕托奈與丈夫為芬利採買的衣服、尿布等物品，現在全都無法派上用場了，因為夫妻倆先前採買的衣服適合0至3個月大的寶寶穿，但是芬利不僅體重重，連身長都達60公分，剛出生就要直接穿6至9個月大的嬰兒衣服，尿布也必須訂製較大的尺寸。

帕托奈回憶，因為芬利太大了，懷孕期間肚子也特別大，整個孕期都相當不舒服，不過孩子平安出生仍讓她相當開心，如果必須重新經歷一次，她也願意，因為她本身有凝血及肌瘤問題，過去曾流產19次，她永遠記得出院時沒有寶寶跟著回家的痛苦，她想告訴所有人，每扇門後面都有希望。