針對《軍事教育條例》第8條修正草案引發討論一事，立法委員蔡適應表示，他關注軍事教育許久，此次提案訴求考量辦理基礎教育之軍事學校得授予學位，屬於我國正式教育體系一環，擔任校長、副校長、教育長等職位人員，其條件應更嚴謹，並貼近民間學校標準，以符合各界對人才培訓期待。

蔡適應說，軍事院校內有許多學術表現傑出的軍職教授，往往許多人卻因為升遷因素不得不退伍，十分可惜，因此他認為適才適所相當重要，如此不僅可精進教育內容，亦可為軍校交流提前作出準備。

蔡適應說，由於衍生許多討論，今天他會先撤案，廣泛就教和蒐集意見後，再視需要進行後續發展。

民進黨立委蔡適應等22人提案修改《軍事教育條例》第8條條文， 要求現行各級軍校校長、副校長與教育長，比照《教育人員任用條例》，改用文職。對此，軍方官員明確表達反對，他說，美國西點軍校也都是請軍事將領擔任校長。國民黨立委陳以信則質疑，民進黨是為了開巧門，讓政治力進入軍事院校。