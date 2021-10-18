台北市長柯文哲曾主張打2劑疫苗可以不用戴口罩，中央宣布明天起戶外運動可不戴口罩，但目前第2劑覆蓋率還很低，恐怕成為破口。柯18日表示，台灣境內沒有什麼感染狀況，只要邊境管制好其實是不必管那麼嚴，但要逐步微解封不要突然降太多。

柯文哲過去曾主張打完2劑就可以不用戴口罩，而中央宣布在戶外運動可不戴口罩，但目前疫苗第2劑覆蓋率還很低，外界認為鬆綁後恐造成疫情破口。

柯文哲主持防疫記者會時回應，從實際數字來看，全台灣將近2周沒有不明感染源案例，有確診案例都是境外移入在防疫旅館被攔下來，用數字來做政策決定，只要邊境管制好國內可更鬆綁，但前題是要做好，不要出現「3＋11破口」。

他表示，既然台灣境內沒有什麼感染狀況，其實是不必管那麼嚴，但主張參考其他國家經驗，逐步微解封不要突然降太多，否則可能造成疫情反撲。

此外，衛福部長陳時中透漏最快11月有望降到1級，柯文哲說，台灣降級從過去幾個月當中很清楚，日本4次宣布緊急事態宣言，每次病例太多就提高警戒，一陣子經濟受不了就放開，一放開就反撲。

柯文哲認為，過去幾個月台灣降級是連續性微解封，政策是對的，表面上叫二級，但室外運動或室內拍照都不用戴口罩，代表二級也不是二級，過去幾個月都相當成功，就維持這樣政策，連續性微解封也比較好控制。

至於下月可能開放疫苗混打，柯文哲說，開放混打疫苗要講清楚，你讓老百姓預期要開放混打，一開始讓民眾在不同疫苗當中有不同喜好，若要開放，想打AZ的民眾百分比就會下降，要買什麼疫苗，中央政策想好就好。