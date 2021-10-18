基隆市許多學校PU跑道有破損問題。（立委蔡適應提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市許多學校PU跑道有破損問題，家長不斷反映設施老舊，擔心學生運動安全問題，在立委與地方議員積極爭取下，教育部體育署終於在近期核定修繕經費，加上市府自籌，總計能改善14間學校跑道，總經費約6千萬元。

立委蔡適應、市議員王醒之、體育署專門委員周國金等人，今天前往暖暖區碇內國小會勘，現場跑道多處凹陷、破損。蔡適應表示，基隆多雨潮濕，許多設施年久失修，學生使用上不免有安全疑慮，他提及，教育部雖有公文承諾，不過自從3月會勘後，有許多家長持續關心進度，期盼學生能在優質的校園環境中學習，因此，希望能加速修繕進度。

市議員王醒之指出，碇內國小一直是暖暖區最大的小學，不僅學生人數多，歷史也非常悠久，這幾年市府雖在各校軟、硬體設備上，大幅提升不少預算，但還是不夠，不過，很開心這次教育部體育署將款項核定，改善12所國小設備，相信對學子來說是重要設施，他認為，現在許多小朋友都需要大量運動，未來場域修繕完畢，將是暖暖學子的福音。

這次教育部核定的PU跑道修繕學校有12間，加上基隆市政府教育處自籌款項修復2間，包含中正國小、八斗國小、堵南國小、長興國小、碇內國小、南榮國小、深澳國小、中山高中、建德國小、安樂高中等，共14間學校，每間預算約300萬至700萬不等，總經費約6000萬元。

另外，蔡適應也前往國立基隆商工活動中心及體育球場整建開工典禮，工程總經費1405萬元，教育部補助1300萬元，其餘款項由校方自籌，將活動中心木地板改更新為楓木專業籃球場地、二樓看台改建更新、天花板整修更換LED智慧照明燈具等，希望培育更多專門領域人才。