新北市推動雙語技職政策，並將重點擺在職場英文、專業英文與跨國連結等專題發表，培養國際技術人才。今年三重商工應用英語科在新北市全國獨有的「創新教育加速器計畫」中，「放Eng新北 全球視野」專案榮獲「進階級」補助，藉以進行「跨領域」、「跨學制」、「跨校」、「跨國」的各項雙語教育合作方案。

「放Eng新北 全球視野」專案旨在為新北市技高學校打造一座《數位英語國際行銷人才培育基地》進行數位英語國際行銷人才培育計畫，引導新北市學子應用英語於生活與職場，強化其雙語能力，融入在地學習模式，探索在地特色與融入職場英語學習模式，旨以培訓學生能用英語語文專業回饋在地生活的社區，進行推播區域亮點與共同提升在地英語友善程度，藉以提升國際能見度。

板橋國中參與虛擬攝影數位錄製英語課程體驗大合照（三重商工提供／戴上容新北傳真）

本次跨學制交流活動，結合產業空中英語教室教育集團、台灣智慧旅遊產業協會、龍華科技大學合作團隊等相關資源，進行國中與技高教學交流與校園線上英語導覽實作與錄製課程。培訓過程，國中、技高教師與產業端共同設計在地校園英語導覽課程，提供學生基礎英語導覽常用詞彙與句型，搭配學校的特色景點，用說故事的方式與技巧進行呈現，最後讓學生利用虛擬攝影棚進行練習全英語溝通與解說演練，最後並錄製成線上英語導覽素材。

此次參加培訓約26名板橋國中同學，透過英文導覽的職業試探體驗訓練，為日後職業定向與語言學習應用更有方向。板橋國中學生陳維鈞同學表示： 「這次的技職體驗活動，讓我體驗到用虛擬攝影棚錄製線上英語導覽影片，好像是直播主，這種跳脫以往傳統教學方式，讓學英語變成有趣且實用的過程與經驗」

應用英語科科主任陳涵瑋表示，此培訓交流活動不但使教師間合作更彈性與多元，而教室中的語言教學延伸到學生生活與未來職場的應用，讓語言學習更加活化。此外，後疫情時代，教與學都要走複合式，即實體與線上並存。今日藉由虛擬攝影棚錄製線上導覽，讓學生除了學得語言技能外，更可藉由後製將實作成品數位化，培養學生面對未來社會所需之素養。

三重商工校長李立泰表示，新北雙語教育若要以生活化、在地化及國際化落實推動，則需要上承技專聯盟、鏈結業界資源，下啟國中技職教育傳承模式，同時串聯鄰區友校，共享教育資源，而「放Eng新北 全球視野」則為最佳的雙語教育加速與整合器。此次線上英語導覽培訓與陸續推出的相關活動，會更加驗證新北創新教育加速器的前瞻概念與發展精神，不但讓三重商工有更高度的發展與翻轉，也同時開創雙語教育創造之無限可能。