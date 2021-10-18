美東時間10月15日，美國常務副國務卿雪蔓在華盛頓演講時稱，美國對華立場是明確的，美方將在必要時與中方競爭，在符合美及全球利益的情況下與中方合作，並將在必要時挑戰中國。中國外交部發言人趙立堅今天（18日）在例行記者會中評論，這是美國遏制打壓中國的障眼法。

趙立堅表示，美方有關言論仍在重談所謂「競爭、合作、對抗」的老調，其實是打著競爭旗號對中國進行遏制打壓的障眼法，根本是美國頑固將中國視為戰略競爭對手的這一錯誤認知。

趙立堅表示，中美相互認知和如何相處，有關兩國人民根本利益，受到地區國家和國際社會高度關注。中方一貫認為中美擁有廣泛共同利益和巨大合作空間，雙方在經貿等領域雖然存在一定競爭，但不能以競爭來定義全部中美關係。

趙立堅強調，美方不斷污蔑抹黑中國，不是競爭；搞脫鈎斷供，藉口國家安全打壓中國企業，不是競爭；在中國周邊不斷強化軍力部署，組建各種反華小圈子，更不是競爭。

趙立堅呼籲，美方應摒棄冷戰零和思維，正確看待中國和中國發展，深刻認識中美關係互利共贏的本質，採取理性務實的對華政策，美方應同中國一道加強對話溝通，深化互利合作，妥善管控分歧，走相互尊重、和平共處、合作共贏之路。