國際佛光會三重各分會結合青年團和童軍團等，於17日在佛光山三重禪淨中心舉辦「幸福久久、重陽敬老活動」，在做好一切防疫措施和要求後，由青年團帶領銀髮長輩一起動健康。有長輩感慨，再不動老骨頭就要縮在一起了。小朋友在法師的引導下，屈身向阿公阿嬤奉茶，令長輩相當開心。現場還有義剪、義診及益智闖關遊戲，讓100多位長輩露出久違的笑容。

佛光山三重禪淨中心監寺如宗法師表示，疫情拉開人與人的距離，但是人間有愛、佛光有情，在疫情趨緩之後，對於傳統敬老的美德，還是有必要傳承給下一代，因此特別由青年團策畫，結合佛光會各分會、區公所、社會局和當地里長等，舉辦這次的重陽敬老活動，也希望達到佛光山的宗旨「以慈善福利社會、以共修淨化人心」。

現場100多位銀髮長輩，在三重梵樂合唱團傳唱「心肝寶貝、秋蟬」等多首老歌，三重童軍團以舞蹈演繹人間音緣「心之歌」，並在三重青年團的帶領下，一起坐在椅子上做健康操，有些長輩乾脆站起來活絡筋骨，長輩說，在家悶太久沒運動了。

如宗法師並恭讀星雲大師「為長者祈願文」，大師期許每位長輩都能有快樂的晚年和心開意解的人生。也勉勵長輩「生命不在色身的長久，而在功德慧命的完成。」

新北市聯合醫院醫護人員到場為長輩義診，安親慈善基金會並有多位傳統整復老師為長輩服務。市議員王威元、黃桂蘭、蔡明堂，區公所副區長林偉雄及三安里長蔡政宗、長泰里長陳文禮、秀江里長陳貴美、萬壽里長王淵贊等亦到場共襄盛舉。