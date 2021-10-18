新北市雙溪區虎豹潭發生4死2失蹤悲劇，北市議員鍾沛君18日表示，中央研議訂定「高中以下學生於寒暑假期間參加營隊、登山活動活動定型化契約應記載及不得記載事項」，為執行項目，並請地方機關負責，預定2019年12月就要完成訂定，但迄今卻還是草案，痛批中央行政怠惰，造成學童無辜受害。

鍾沛君指出，政院消保處也在2020年10月12日做出會議結論「請登山活動目的事業主管機關，即教育部體育署研議訂定登山活動定型化契約應記載及不得記載事項，待法制程序完備後，依據《消費者保護法》第17條規定，報請政院辦理核定事宜」， 至今卻仍是草案，中央行政怠惰，使得學童無辜受害。

鍾沛君說，意外發生後，還在搜救，「天大地方自然文化有限公司」就關臉書，還被發現招生方式是「偷偷摸摸」，僅在臉書公告，明明是公開課程，但招生方式卻很隱晦，只是填個Google表單、加個官方Line。

鍾沛君說，交通部3月報告中，對於導遊可不可做為旅行社代表，答案是不行，因此導遊不能當，若導遊代表當旅行社那要罰很重，罰10萬以上、50萬以下並停業，且弔詭的是，「天大地方自然文化有限公司」只有登記「登山嚮導業」，沒登記「旅行業」。

北市議員汪志冰說，有鑑於虎豹潭，北市外雙溪40年前，也有幾百個學生去玩水，但因自來水疏失，有15條人命喪失，引起非常大社會關注，北市府不要「今天公祭、明天忘記」，中央若沒相關指引規範及具體措施，地方無法依循。

汪志冰說，這種登山嚮導的新興行業，受家長歡迎，北市要針對轄下這種情形要徹底調查，要掌握了解，是否還有很多像「天大地方自然文化有限公司」在招攬做廣告，且很多實驗學校也對這樣的戶外活動有很多體驗規畫，市府不能只是提醒，要避免造成很大漏洞。

教育局長曾燦金說，針對虎豹潭事件，令人難過不捨，市長柯文哲、2校校長2度到現場，柯有指示，若有公司行號登記從事類似活動，要全盤掌握調查管理。