全國運游泳台中代表隊再奪2金2銀2銅。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

2021年全國運動會水上運動游泳項目17日於台中市立大學天母校區詩欣館登場，台中市代表隊勇奪2金2銀2銅殊榮，台中游泳代表隊已在這屆全國運累積奪下3金4銀5銅佳績，今日台中隊將再挑戰200公尺蝶式、100公尺蛙式、50公尺仰式、800公尺自由式、1500公尺自由式及4×100公尺混合式接力賽，盼再創佳績，展現台中競技實力。

運動局表示，台中游泳代表隊選手林姵彣在女子組游泳50公尺蛙式項目奪冠，創下三連霸，且200公尺蛙式也獲得銀牌；廖曼汶勇奪50公尺蛙式銅牌；邱羿臻也獲100公尺自由式銅牌。

選手王星皓在男子組400公尺混合式勇奪金牌，創下二連霸，並在男子組800公尺自由式獲得銅牌，且在男子組100公尺蝶式與選手朱宸平分別榮獲銀牌及銅牌；此外，蔡秉融在200公尺蛙式勇奪金牌，並在男子組50公尺蛙式獲得銀牌；選手朱晨愷也在200公尺蛙式獲得銀牌，選手周偉良、劉昱昇、王星皓及傅堃銘在男子組4×100公尺自由式接力賽也獲得銅牌。

運動局長李昱叡表示，感謝台中市體育總會理事長也是台中市議會議長張清照的帶領，以及台中市體育總會游泳委員會主任委員李振昌及總幹事楊偉鈞、中華民國游泳協會理事長曾正宗等人對游泳項目長期的支持和培育，才能締造選手今日優異的表現。

台中市去年全民運動會水上救生榮獲13金7銀1銅，蹼泳也抱回7金4銀4銅，勇奪全國第一；這次全國運動會游泳台中代表隊也獲得好成績，期盼再接再厲，為台中爭光。

台中市游泳風氣盛行，在台中市體育總會游泳委員會帶領下，辦理110年市長盃游泳錦標賽、2021年議長盃游泳錦標賽及年全國總統盃游泳錦標賽，將爭取更多賽事到台中舉辦。

2021年全國運動會還有許多精彩賽事，台中奧運好手如田徑陳傑、自由車馮俊凱、舉重謝昀庭等人均將出賽。