財政部南區國稅局表示，南區國稅局將於10月23日（周六）上午7時至10時在國立台灣歷史博物館（台南市安南區長和路一段250號）舉辦110年度統一發票健走租稅宣導活動，民眾捐贈3張雲端發票就有機會抽Apple Watch Series SE等獎品。

南區國稅局指出，公益健走活動採網路報名方式，民眾只要至該局「雲端發票體驗寶」網站捐贈3張110年9-10月雲端發票（每張消費金額10元以上）即可免費參加，活動當日健走後除憑兌換券換取完走禮外，還可參加摸彩，有機會獲得Apple Watch Series SE等多項超夯獎品。

至於活動所募集的發票，南區國稅局將全數捐贈給台南市在地社福團體。同時，為了讓民眾體驗使用行動支付消費並儲存雲端發票的便利性，現場特別規劃雲端發票行動PARTY體驗區，民眾只要以行動支付、信用卡或電子票證支付5元至25元，並儲存雲端發票，即可換購價值30元至150元等值商品；另外還設有20餘組宣導攤位，備有精美宣導品。