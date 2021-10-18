2021年全國運動會16日正式開幕，台中代表隊17日再傳捷報，單日摘下7金9銀6銅佳績。運動局長李昱叡表示，為培育台中市運動好手，市府支持台中市體育總會聘任專任教練培養基層好手，並與馬術、柔道、游泳、軟式網球、角力、跆拳道、保齡球、田徑、射箭等委員會合作辦理多項賽事，支持選手組訓及參賽，盼帶動台中運動風氣與競技水準。

李昱叡指出，台中代表隊昨日再傳捷報，包括馬術障礙超越團體賽金牌；跆拳道男子組對打54公斤級金牌；保齡球女子組個人賽金牌；柔道男子組第一、二、三級共獲1金2銀1銅，女子組第一、二級分獲1金1銀。

游泳男子組400公尺混合式及200公尺蛙式均獲金牌、男女子組200公尺蛙式銀牌均獲銀牌、女子組100公尺自由式及男子組4x100公尺自由式接力銅牌；軟式網球男子組與女子組團體賽均獲銀牌。

田徑女子組擲鏈球(4kg)銀牌；角力男子組希羅式第一級銀牌、女子組自由式第三級銅牌；射箭男子組複合弓團體賽及女子組擊劍銳劍個人賽分獲銅牌。

馬術障礙超越團體賽是台中縣市合併以來，首度奪得團體賽第一金，由上屆個人賽金牌好手黃柏翔及施介祥、王鼎承、陳臻組成的團隊，王鼎承更是首度參加全國運動會的年輕選手；柔道男、女子組有奧運選手楊勇緯、林真豪，及優秀好手楊俊霆等人參賽；游泳好手王星皓在男子組400公尺混合式奪得金牌創下二連霸。

軟式網球男子組及女子組團體賽上屆成績銅牌，這屆更向前邁進勇奪銀牌；跆拳道男子組對打54公斤級李哲瑋及保齡球女子組個人賽張羽萱也各拿下金牌，另角力、田徑、射箭皆表現不俗，令人讚賞。