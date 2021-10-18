南投縣文化中心建築物老舊，縣府原本規畫在南投市藍田街重劃區，興建國際級文化中心；但是，縣長林明溱18日在縣務會議中表示，該地興建文化中心腹地太小，還得向中央爭取經費，因此將規畫興建青年住宅，目前則暫時設置停車場。

南投市藍田街區重劃區緊臨南投警分局，最初的構想就是興建青年住宅，但是，由於位於市區，每坪土地市價30多萬元，如果興建青年住宅，恐怕也會影響售價。

南投縣文化中心全國最早成立，迄今已經40年，建築物老舊，下雨還會漏水，因此，縣府一度決定在藍田街重劃區新建國際級的文化中心。

南投市藍田街重劃區面積約1.3公頃，可建築文化中心使用的土地約1500坪；林明溱認為，腹地面積太小，不足以興建國際級的文化中心，而且，如果中央不補助興建經費，縣府也無力負擔，因此決定規畫興建青年住宅，供年輕族群申購；目前則設置臨時停車場，解決當地不易停車的問題。

南投縣第1期青年住宅，位於南投市文化路，已經在上月底動工，預計2023年完工；縣府建設處長李正偉表示，青年住宅申購辦法已由法規小組審查完畢，將送縣務會議討論，完成後再出告申購辦法。

文化局長林榮森表示，國際級文化中心除了主建物、演藝廳、藝文展場，還涵蓋戶外的綠美化、停車場等空間，南投市藍田街重劃區的面積的確不敷使用，因此，將另外尋覓適當地點新建文化中心，提供縣民優質的藝文欣賞體驗。