「新北加倍券」自15日登記開跑，民眾反映熱烈，3天就突破50萬人登記參加，另不限新北市民的發票登錄抽獎，也湧入近10萬張發票登錄。

經發局長何怡明表示，新北市今年度以「加倍奉還」概念為主軸推出31萬份的「新北加倍券」，分別有「5000換10000」1萬份、「1000換2000」10萬份、「500換1000」20萬份，3種方案，每位市民可擇一種方案參加。由於「500換1000」有20萬份，中籤機率最高，因此非常鼓勵市民朋友可以踴躍登錄。

另全台民眾只要來新北滿額消費，不限市民都可以參加抽獎，消費不限現金、信用卡、五倍券或新北加倍券，只要滿300元就能抽百萬休旅車、GOGORO、3C等，滿2000元可抽最大獎保時捷電動車，提醒想抽獎民眾，要先註冊會員再登錄發票，才能順利參加抽獎。

經發局補充，「新北加倍券」適用範圍包含新北轄內夜市、商圈、觀光工廠、旅宿業、一般商業、四大超商、公有市場及部分民有市場等，市民到新北市7-ELEVEN門市兌換新北加倍券，還可免費獲得1杯中杯美式咖啡。登錄網址：https：／／double.ntpc.gov.tw／home／homepage