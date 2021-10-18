上下班時間駕車行經人車多的路段，愛車卻突然拋錨了該怎麼辦？台中市一名小黃運將就遇到這樣的情況，所幸熱心員警協助推車，又幫忙實施交通管制、打電話幫忙叫拖吊車，終於排除情況，也讓慌張的運將大大鬆了口氣。
台中市警局烏日分局表示，龍井分駐所員警張育銘日前執行守望勤務時，發現龍井國中旁地下道車輛壅塞，且有多輛轎車塞在地下道內無法進退，經前往了解，才知是一輛計程車突然拋錨、造成回堵。
張員立即請求分駐所同仁協助，想將拋錨的計程車推到路旁，但幾人合力仍無法推動該車，才知計程車因故障、無法將排檔桿打到N檔，造成車輪鎖死，沒辦法推動，只好趕緊通知拖吊車協助，並在地下道另一端實施交管，避免其他車輛進入，才終於順利排除此狀況。
警方提醒，汽車行駛途中因機件故障或其他緊急情況無法繼續行駛，應滑離車道，在路肩上等待救援。待援期間除顯示危險警告燈，並在故障車輛後方50公尺至100公尺處設置車輛故障標誌警示。
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