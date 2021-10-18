南區國稅局表示，今年5月申報的109年度綜所稅第二批退稅將於29日發放，統計全國退稅件數共18.8萬件，退稅金額約新台幣26.5億元，採直撥退稅者，當天就可在指定退稅帳戶中收到稅款。

南區國稅局今天舉行例行記者會，並於會中表示，綜所稅退稅共分3批，視申報方式、時間點，分別會在7月底、10月底及隔年1月下旬入帳，今年第二批退稅預訂將於29日入帳。

10月29日第二批退稅對象為5月10日以前、向「非」戶籍所在地國稅局申報的案件，5月11日以後以人工申報、二維條碼申報及稅額試算紙本回復確認申報的案件，以及因疫情而遞延的醫事人員申報案件。

南區國稅局統計，109年度全國第二批退稅件數共18.8萬件，退稅金額26億5658萬元；其中屬於南區國稅局的件約2.4萬件、金額2億3518萬元。

南區國稅局表示，選擇直撥帳戶退稅的民眾，29日就可在當初指定退稅帳戶中收到退稅款，選擇「一般退稅」的民眾，國稅局會寄發退稅憑單，再由民眾自行前往指定金融機構兌領，兌領期限為10月29日至12月30日止。（編輯：黃國倫）1101018