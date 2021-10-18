因未按時提交必要文件，美國紐約州立大學水牛城分校（University at Buffalo）至少30名中國籍留學生的F-1簽證失效，開學僅一個月即面臨強制驅離。中國駐紐約總領事館已介入協調。

據教育新聞網站The Pie News近日的消息，紐約州立大學水牛城分校一些學生9月28日接到該校國際生服務處的電郵，其中表示由於收信人未能及時向校方提交I-94表格副本，校方已不再認可他們的留學生身分，也就是這些學生的F-1簽證即日起失效。

I-94表格是美國國土安全部用於記錄外籍人士出入境資料的文件，是外國人入境時必填的文件之一。

根據學校規章，國際學生須在報到30天內提交這份文件。校方強調取消這些留學生資格的處理辦法合情合理。

報導引述一家留學業者說，這次事件可能是美國單一大學最大規模的一場「集體勸退」。受影響學生約37人。

事發後，涉事學生聯絡留學生服務處的負責人，在一場視訊會議請求校方重新恢復學生的身分。校方則表示，受處置的學生對留學事宜疏於準備，報到前既未參加相關的網上會議，也未閱讀校方發布的內部資訊，是學生自身過錯而非校方問題。

報導說，這些中國學生的留學身分已經失效、且無法逆轉，這意味著他們在美國已處於非法滯留狀態，必須盡快離境，之後只能透過網上學習。據指該校有印度留學生也遇到相同情況。

美洲教育者年會（NAFSA）下屬的中國會員集團致信該校領導層，除了承認涉事學生確實該為此事承擔部分責任，也建議學校重新斟酌現行規章，儘快恢復受影響學生的身分。協會認為，校方完全可以在網上查閱到學生的I-94表格，不需學生再提交一份副本。

水牛城中國學生學者聯合會則透露，中國駐紐約總領館近日分別與水牛城分校及其國際生服務處聯絡，但尚未獲回應。（編輯：周慧盈/張淑伶）1101018