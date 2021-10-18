甫過20歲生日的跆拳道甜心羅嘉翎，今天在新北全運會女子57公斤級4連勝輕鬆奪下金牌。羅嘉翎賽後表示，東奧結束後休息了將近1個月，調整得不是很好，雖然最終還是如願戴上金牌，但並不滿意自己的表現。

羅嘉翎不僅在東京奧運拿到銅牌，寫下台灣跆拳道界新紀錄，日前又在國慶日上擔任演唱國歌嘉賓，一時風頭無限，成為媒體新寵兒。

今天首戰就碰到2018年雅加達亞運金牌、2019年桃園全運會金牌、退役後復出參賽的黃懷萱，羅嘉翎在2年前的全運會金牌戰就是不敵黃懷萱，沒想到兩人今天第一場比賽就狹路相逢，有過奧運洗禮的羅嘉翎技高一籌18比7勝出，驗證年輕就是本錢。

羅嘉翎隨後又以26比0擊潰彰化縣黃苡晴，4強賽再以12比4踢退台中市邱少萱，金牌戰面對南投縣張芮恩，羅嘉翎費了一番手腳7比0幫助地主新北市摘冠。

里約奧運國手蘇柏亞在女子53公斤量級毫無對手，4場比賽都是以大比數擊敗對手，完成全運會3連霸紀錄。