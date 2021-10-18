26歲百萬YouTuber小玉利用DeepFake軟體，將脫口秀演員龍龍、網紅白癡公主、奎丁、蕾菈以及正妹民代黃捷、高嘉瑜等名人的臉合成在謎片女優身上，而身為受害者的龍龍及奎丁看到小玉被銬上新聞也回應了。

「台灣網紅挖面」推特粉絲團，利用DeepFake技術將網紅及藝人等臉部圖像換成人片女優身上，並從中販售得利；龍龍看到小玉被銬上的新聞即分享PO表達：「原本段子寫下『智障假帳號只能拿我的哏圖打手槍』，沒想到是『噁爛網紅只能拿我的假A片打手槍』要哪種流量我都給你，但我偏向握壽司，至少蠻好笑的。」也遭網友虧「龍龍脫光都不會色情啦！」

奎丁則是在IG限時動態發文，「如果是這樣也太讓人失望了，我一直很欣賞小玉的影片的」、且還表示「在自己澄清影片發出後，謎片卻沒消失，整個群組的人還全部都換成我的名字嘲諷，甚到把我的變臉影片變成免費看，檢舉一個，又開一個，只能說，當出面的第一個人真的很慘，幸好真的有被機關正視到，也真的很不希望那個人就是小玉」。

奎丁遭移花接木成女優也在限動回應。（圖/奎丁IG限動）

經過警方調查，為了能觀看上百位女性網紅的換臉性愛影片，粉絲支付數百元不等的會費給朱嫌，加入他經營的私密聊天群組，可線上瀏覽完整的色情片，且私密聊天室會不時舉辦「票選」、「集資」活動，選出某位網紅當被害人，再由朱等人製作性愛影片上傳，粗估被移花接木受害的網紅人數超過百人，朱不法獲利上千萬。