財政部關務署表示，為避免不肖人士利用空運快遞貨物併袋通關簡便措施，違法夾藏非洲豬瘟肉品、槍械及毒品等管制物品，海關已規劃三階段逐步取消併袋通關。

第一階段為110年11月1日起，起運地或產地為越南等10國東南亞非洲豬瘟疫區之空運進口快遞貨物，除文件類外不得併袋通關。

第二階段則是除文件類及第1階段公告不得併袋通關貨物外，自110年12月1日起併袋件數不得逾20件，自111年2月1日起不得逾10件。

第三階段為全面取消併袋，實施日期將視前兩個階段實施情形滾動調整。另為利推動取消併袋通關措施，海關已於今年10月13日邀集空運快遞業者舉辦說明會。

關務署指出，自110年12月1日起併袋件數不得逾20件者，受影響之整體空運快遞貨物（含電商快遞貨物）約占13％，單就電商快遞貨物而論則約占40％；另自111年2月1日起併袋件數不得逾10件者，受影響之整體空運快遞貨物約占26％，單就電商快遞貨物而論則約占60％。

為降低對通關秩序之衝擊，海關給予業者合理調整因應期間，以利業者事先因應準備。關務署強調，空運進口快遞貨物數量龐大，數件分號貨物併成一袋通關，易造成X光影像重疊雜亂，判讀不易。以第一階段公告10國進口空運快遞貨物為例，108年至110年9月查獲夾藏毒品案件達60件，占東南亞全部國家約八成。

為避免不肖人士從事違法夾藏，海關認為有取消空運進口快遞貨物併袋通關必要性，我國報關業者應儘速配合政策調整因應。