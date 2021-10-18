新北市虎豹潭意外，北市府18日調查承辦活動的「天大地大自然有限公司」，發現營業項目是登山嚮導和其他休閒服務業，有開發票也有投保旅行平安險，暫未發現違法事項，已先請檢方對業者凍結財產，北市會先盤點相關規範是否有缺漏。

溺水意外發生後，民眾質疑辦活動的公司違法規定，台北市副市長黃珊珊指出，昨天市府把相關營業登記找出來，從外界報導和檢方訊問內容初步研判，該公司沒有固定場址，活動也不在固定地點，所以不適用短期補習班規定，營業樣態安排不同戶外地點健行、登山與踏青，用社群網站報名。

黃珊珊表示，回歸商業登記，天大地大自然有限公司營業項目是登山嚮導和其他休閒服務業，2018年2月先在新北市三重登記，同年11月變更到北市，若是一般商業行為，像很多民間坊間遊學公司、體驗社團如攝影班，這些沒有違法問題，但要看做的事及去的場域來認定。

她說，比如學校辦畢旅要委託合法旅行社，要辦去山區或水域必須要有相關證照或登記，目前來看，天大地大自然公司行為上還沒有辦法確認違法，中央有規範水域遊憩經營但沒有細則，必須先看營業樣態進一步釐清，北市會先盤點相關規範是否有缺漏。

黃珊珊還說，該案商業處查完後，該公司跟「涂大芳公司」沒有相關聯，天大地大自然文化有限公司有開發票，也有投保旅行平安險。市府已對受難學生進行關懷輔導，並協助後續殯葬事宜、提供急難救助金，消保官協同家屬準備法律訴訟，針對公司可能脫產，也已請檢方先凍結財產，會進一步釐清體驗活動是否要做規範，由中央訂專法、細則。

此外，副市長蔡炳坤指出，今天是事件發生後第一個上課日，早上發生意外的學校校長進行全校安心談話，個案任課老師也舉行輔導會議及團體心理輔導，盼把影響降到最低，還有2名學生未尋獲，市府對家屬採1案1社工服務，另所有4位往生者相關殯葬規費全免。