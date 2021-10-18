高雄夢時代周年慶開紅盤，第一波在集團資源、振興五倍券及高雄券的挹注下，帶動整體業績成長3成，並收獲突破2億元紙本振興券，其中又以美妝保養、3C家店及居家用品等業種表現較為亮眼！緊接下來，自10/18(一)起，進入第二波衝刺，夢時代、統一時代百貨台北店及高雄店攜手推出全館指定消費滿3000元送300元，而在夢時代及統一時代百貨高雄店支付使用icash Pay或icash2.0，滿3000元再贈200元，同時若持icashPay綁定華南夢時代聯名卡加碼3％ OP點數，合計回饋近20％。高CP值的會員來店禮，則與北歐繪本主角「MOOMIN」合作，10/21(四)起消費滿600元並扣抵6點OP點數即可獲得限量「療癒森林多功能摺疊桌」。除此之外，全館累計滿3000元還能參加抽獎，有機會將市值逾70萬元的HYUNDAI年度話題限定車款開回家！

夢時代表示，目前正值周年慶期間，百貨除了推出滿額好康回饋外，還集結TSUM TSUM、咒術迴戰、哈利波特三大人氣快閃店齊聚高雄夢時代，粉絲們可一次購足喜愛角色的周邊商品。

此外，3月推出的粉紅瑜珈派對廣受好評，將於10/23-24擴大舉辦，再度打造高雄最粉運動盛會。與此同時，五倍券與高雄券已熱烈登場，自10/18(一)，凡持紙本五倍券參加夢時代振興總動員活動，即可以5000元換購6800元優惠券，其中包含5900元電子特別券及900元滿仟抵佰電子優惠券，限量10000份。另持紙本五倍券，指定消費累計滿5000元可獲得1000元高雄券；1000元高雄券可再換購1200元限量優惠券，讓民眾在夢時代周年慶期間，可更加靈活運用各種支付方式，不僅逛得開心滿意，更買得超值歡喜！