衛福部國健署統計，國內成年人中罹患牙周病，高達9成。依悅庭牙醫統計，牙周疾病人數不僅有上升趨勢，且青壯年患者罹患率居冠，而治療意願卻相對低，常常錯過治療的黃金時機。

悅庭牙醫耗時9年(2013年至2021年)，針對16萬名病患進行大數據分析發現，各年齡層的牙周疾病人數，都呈現上升趨勢，值得留意的是，31至40歲的族群為所有族群之冠，21至30歲次之。

悅庭牙醫院長曹皓崴醫師提醒，主因在於民眾對牙周病的「病識感」不足，因為牙周病不像是蛀牙，會有具體且難以忍受的疼痛，初期可能只有些微的牙齒敏感，以及刷牙或使用牙線時會流血，但會因此就醫的人並不多，反而耽誤了治療黃金時機。

衛福部國健署統計，國內成年人中罹患牙周病，高達9成。臨床上統計，民眾因為牙周病或其他症狀就診(例如洗牙、植牙、定期檢查)，在看診中被醫師告知有前兆症狀或已暴露在牙周病的風險下。口腔疾病中，牙周病發生率最高、也是容易被忽略的疾病。主要病因是細菌感染，治療方式是以清除病灶的細菌為主。若牙周病無確實治療，進而有可能引發心肌炎、骨質疏鬆、呼吸性疾病、肝炎、糖尿病、中風等等系統性疾病的案例也是屢見不鮮。