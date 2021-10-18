民進黨立委黃國書因曾擔任國民黨線民，因此遭新潮流除名，而他日前也在臉書上坦承此事，並表示將退出民進黨，並在立委任期屆滿後不再競選連任。前立委林濁水直言，雖然自己也曾被監控過，但並沒有興趣到促轉會去查當年是誰打他的小報告，林濁水還認為，促轉會說要呈現真相，卻變成了不真相委員會，若又牽扯到其他無辜的人要怎麼辦呢？

林濁水今(18日)在臉書上表示，無論如何，長期當線民是不能原諒的行為，但有需要把幾十年前的小小線民找出來大大的公審嗎？既然認真找到麻雀然後以大砲對付，那麼何以待老虎豺狼？

林濁水直言，自己雖曾超過10幾年被監控，但是對於到促轉會去查當時那個小人物給自己打什麼小報告毫無興趣。林濁水認為，民進黨新潮流系大老利錦祥也是如此，所以被當成他被監控的最重要證據，家中的佈置被仔細描繪，被他查證出來一事，說得繪聲繪影，其實他迄今並不知道，「家中被描繪的，應該另有其人」。

林濁水也說，促轉會這樣東洩一點、西漏一些，故事就被東拚西湊，而促轉會說要呈現真相，卻變成了不真相委員會，若涉及更多善意第三者呢？真是不應該。

此外，黃國書宣布退出民進黨，並表示任期屆滿後不再尋求連任，在地方政壇投下震撼彈，其所屬的台中市第六選區立委由誰接棒，勢必引發藍綠群雄爭戰局面，綠營以江肇國、黃守達等最被看好，藍營年輕一代以羅廷瑋最有可能，但本屆落敗的李中是否捲土重來，也備受矚目。