省道台21線水溝加蓋增照明完工，暨大師生進行交通安全宣導。（行政院中辦提供／廖志晃南投傳真）

省道台21線從愛蘭橋到桃米巷，是往來日月潭幹道，也是暨南大學師生必經路段，但有1.5公里兩側道路水溝未加蓋，騎機車途經險象環生，經過校方反映，公路總局完成水溝加蓋並增加照明設備，機車騎士安全多一層保障。

行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧，18與公路總局二區養護工程處長劉世桐、埔里工務段長陳舜賢及前段長黃陳全、暨大校長武東星及師生、埔里鎮長廖志城，議員陳宜君、葉仁創及桃米里里長曾秀桃等人，實地會勘完工情形。

蔡培慧表示，台21線50K到桃米巷路段，全長約1.5公里的雙側水溝均未加蓋，造成夜間行駛的車輛不慎開進水溝造成傷亡。尤其該路段是來往魚池、日月潭的必經道路，屢傳不諳路況跌落的情形發生，4月底接獲暨大校長武東星反映，立即安排5月初會勘，促成盡速改善，並請施工單位確保良好的排水功能及便於清淤。

暨南大學與埔里市區有段距離，因此有3000多名師生騎機車代步；武東星表示，他今年上任後，發現暨大學生近幾年在該路段發生車禍，受傷多達上百件，非常令人憂心，於是透過埔里鎮公所向蔡培慧陳情，施工效率之高，讓暨大師生肯定。

劉世桐表示，台21線愛蘭橋到暨大路段，近年發生多起死傷車禍，就是因為道路雙邊側溝水溝未加蓋、坡度高低差大，樹蔭茂密且缺乏照明設備，一旦夜間視力不佳、車速過快就導致交通事件頻繁。公路總局秉持「路好路美路平安」原則，今年5月會勘後隨即施工，並於9月底竣工。