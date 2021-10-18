國發會聯手高市府推動智慧長照，委託中華電信在岡山榮家運用5G AR＋AIoT打造全台首個示範場域，18日舉辦簽約啟動儀式。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

因應高齡化時代，國發會聯手高市府推動智慧長照，委託中華電信在岡山榮家運用5G AR＋AIoT打造全台首個示範場域，18日舉辦簽約啟動儀式，預計3年內推廣至16處榮家，讓8000位長輩都能享受5G智慧化服務，獲得更妥善照顧。

高市副市長羅達生指出，高齡化為高雄，甚至全台目前最重要的課題，市府積極與退輔會合作以高雄榮家推動智慧長照，並在國發會支持下讓計畫順利成真。5G突破醫療時空限制，智慧眼鏡及擴增實境技術則進一步幫助醫護騰出雙手，大幅提升醫療效率。

退輔會主委馮世寬指出，退輔會為解決醫療人力不足問題，除積極推動醫療分級外，也結合高市府、企業界共同以榮家推動智慧長照服務，未來除將擴及全台16處榮家據點，更期待把產品從商業化到經濟化，推廣到全世界。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信預計將5G高雄智慧榮家應用服務結合數位轉型策略，提供全台最完整的「5G行動化養護機構全方位數位轉型服務」，等待高雄榮家驗證完畢，預計於3年內推廣至16處榮家，讓8000位長輩都能享受5G智慧化服務。

高市經發局長廖泰翔提到，中華電信獲國發會補助，將與創新應用業者佐臻合作，挑選岡山榮家為實驗場域，導入5G AIoT結合AR智慧眼鏡打造智慧長照系統，可說是5G AIoT擴散到民生應用最好的案例。市府將持續努力，與中央合作招商並媒合在地商機，協助企業落地亞灣，將產品輸出到全球。