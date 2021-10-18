印度部隊為和美軍進行的「準備戰爭」（Yudh Abhyas）反恐聯合演習做準備

中方無人偵察機不斷在西藏出現，顯示北京無意在邊境退讓的決心。而就在中印邊境緊張之際，印度和美國在阿拉斯加展開了為期兩星期的「準備戰爭」（Yudh Abhyas）反恐聯合演習。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）17日報導，這次演習在美國阿拉斯加州愛爾門道夫與李查遜聯合基地（JointBase Elmendorf-Richardson）展開。而印度陸軍馬德拉斯團第7營（7th Battalion The Madras Regiment）出動了350名官兵，美國第40裝甲兵第一空降中隊則動員了300人。

兩國在聯合國授權下，將進行為期兩周的反暴亂/反恐（CI/CT）聯合演習。這次演習將涵蓋嚴寒求生、空中醫療後送、登山訓練、輕武器射擊，以及在聯合機第山區進行實地演訓等。

報導指出，推特上出現的照片顯示，至少有兩架彩虹-4無人機現身西藏阿里昆莎機場。這顯示解放軍在相關地區執行收集情報，監視及偵察（ISR）任務。一位要求匿名的印度高級官員說，這顯示中方對印度發出了警告信號。

而中方的彩虹-3和彩虹-4有如陸版「掠奪者」（Predator）與「死神」（Reaper）無人機，他們能搭載包括「藍劍7」雷射導引空對地飛彈，還有「TG100」鐳射/INS/GPS導引炸彈與陸版「地獄火」（Hellfire）飛彈AR-1/HJ-10反坦克飛彈等等多種武器。

防務分析專家查可（Joseph P Chacko）說，彩虹-4A無人機翼展大，適合在西藏使用，偵察能續航20-25 小時。至於彩虹-4B則是武裝無人機。

文章來源：US Indian Army Train For Mountain Warfare Cold-Weather Survival Amid Chinese Hostilities Along The LAC
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