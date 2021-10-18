印度部隊為和美軍進行的「準備戰爭」（Yudh Abhyas）反恐聯合演習做準備

中方無人偵察機不斷在西藏出現，顯示北京無意在邊境退讓的決心。而就在中印邊境緊張之際，印度和美國在阿拉斯加展開了為期兩星期的「準備戰爭」（Yudh Abhyas）反恐聯合演習。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）17日報導，這次演習在美國阿拉斯加州愛爾門道夫與李查遜聯合基地（JointBase Elmendorf-Richardson）展開。而印度陸軍馬德拉斯團第7營（7th Battalion The Madras Regiment）出動了350名官兵，美國第40裝甲兵第一空降中隊則動員了300人。

兩國在聯合國授權下，將進行為期兩周的反暴亂/反恐（CI/CT）聯合演習。這次演習將涵蓋嚴寒求生、空中醫療後送、登山訓練、輕武器射擊，以及在聯合機第山區進行實地演訓等。

For a second I thought this was another “leaked” video from the LAC (the PLA has been very busy leaking of late) but fortunately it’s only an “ice breaker” from Yudh Abhyas 2021 the ongoing India US bilateral exercise in Alaska (h/t @neeraj_rajput) pic.twitter.com/ijSynTU4px — Ananth Krishnan (@ananthkrishnan) October 18 2021

報導指出，推特上出現的照片顯示，至少有兩架彩虹-4無人機現身西藏阿里昆莎機場。這顯示解放軍在相關地區執行收集情報，監視及偵察（ISR）任務。一位要求匿名的印度高級官員說，這顯示中方對印度發出了警告信號。

而中方的彩虹-3和彩虹-4有如陸版「掠奪者」（Predator）與「死神」（Reaper）無人機，他們能搭載包括「藍劍7」雷射導引空對地飛彈，還有「TG100」鐳射/INS/GPS導引炸彈與陸版「地獄火」（Hellfire）飛彈AR-1/HJ-10反坦克飛彈等等多種武器。

防務分析專家查可（Joseph P Chacko）說，彩虹-4A無人機翼展大，適合在西藏使用，偵察能續航20-25 小時。至於彩虹-4B則是武裝無人機。