85℃去年推出門市積木引發熱潮，今年再加碼推出「玩轉八五2.0」，七款積木模型，限量發行6萬組。（美食達人提供／馮惠宜台中傳真）

85℃去年推出門市積木引發熱潮，今年再加碼推出「玩轉八五2.0」，精準還原全台最時尚的85度C台北景美店，21日開始，採加價購方式限量開賣，總共七款積木模型，全台限量6萬盒，預計銷售額為1300萬元，業者說，去年三周狂賣兩萬組，這次升級版積木可望帶動來客消費，並且實質挹注門店營業收入。

「玩轉八五2.0」的迷你門市，依照原店鋪主視覺，外觀是灰白色系招牌、搭配咖啡木紋牆面，營造出景美店的華麗時尚感。店內除了蛋糕區、收銀區、麵包區以外，還增加全台首創「電子結帳區」，擺放麵包自助結帳KIOSK系統，可以自動辨識麵包數量和種類，還能提供顧客自助點餐和電子支付，將景美店的獨特處精緻還原。

一旁的麵包區，橢圓形雙層展示架，上面擺放牛角、法國麵包和伴手禮盒；收銀區不但有POS收銀機，後方懸掛飲料價目表，顧客也能在此取餐；而蛋糕區則結合入口門店，除了可以在此點餐，還有精美可口的蛋糕展示在透明冷藏櫥櫃中，讓人來人往的顧客一目了然。

除了門市場景截然不同，2.0版本的玩轉八五，還增加了麵包車和蛋糕車，白色外觀、透明櫥窗廂型車，裏頭分別展示了剛出爐的麵包和精緻的小蛋糕，隨車販售，車頂招牌特別以造型蛋糕和法國麵包標示，超級卡哇依讓人愛不釋手。另外還有一款限量隱藏版，有210片積木，可以連結麵包車和蛋糕車。

玩轉八五2.0加上隱藏版，七個區域總共1267片積木，每盒都附贈一張組裝說明書，按照步驟組裝不算困難，21日開始，在全台85℃門市，只要消費任一品項加219元，就可以加購其中一款，全台限量六萬盒。