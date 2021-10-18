市議員李中建議，都發局儘速提出舊市區跨街廓容積調派方案，用增加容積獎勵提高進行整合籌碼空間，藉由多贏政策讓舊城再展風華。(陳世宗攝)

邱素貞指出，舊式集合住宅區住戶裝設「住警器」，如意外發生可即時警報增加逃生機會。(陳世宗攝)

盧秀燕強調，內政部已對於相關法規預計進行修法，將針對管委會無法成立該如何強制處理進行討論。(陳世宗攝)

高雄城中城大火奪走46條人命，凸顯老舊危樓管理問題。台中市議會18日進行市長盧秀燕施政總報告，市議員張耀中等質疑危老審查和市長「輕稅簡政」原則不符，審查牛步化恐形成安全漏洞；要求市府成立專案避免憾事重演。市長盧秀燕說，經消防局清查台中有30處類似高雄城中城舊大樓，市府很重視危老大樓並積極處理。

市議會18日舉行市長盧秀燕施政總報告，高雄城中城成為市議員關注焦點。市議員謝明源、張耀中說，高雄城中城發生大火，台中有很多建築都超過30、40年，應協助成立管委會並時常去稽查；危老審查營建署訂下60天完成的規定，台中審查牛步化導致嚴重塞車。

市議員李麗華說，台中有很多舊大樓管委會根本無法成立，市府應該未雨綢謬。邱素貞表示，惡火無情堆積大量可燃物、廢棄物或回收原料，都會增加火災發生風險；建議舊式集合住宅區住戶裝設「住警器」，如意外發生可即時警報增加逃生機會。

李中指出，高雄發生城中城火災凸顯老舊市區進行都新必要性與緊迫性；過往一般都更與危老都更誘因不足且無法大面積進行；請市長督促都發局儘速提出舊市區跨街廓容積調派方案，用增加容積獎勵提高進行整合籌碼空間，藉由多贏政策讓舊城再展風華。

都發局表示，針對舊市區列管老舊住商大樓均輔導成立相關都更會，中市閒置大樓都更部分，包括千越、東海、綜合及原遠東百貨、金園、民昇等大樓案，均協助成立更新會立案加速推動重建；東海大樓循危老條例進行重建，預計興建地上22層地下5層，148戶集合住宅大樓。

盧秀燕強調，台中有前車之鑑，市府很重視危老大樓並積極處理，經消防局清查台中有30處類似高雄城中城的舊大樓，其中有1處無法成立管委會，內政部已對於相關法規預計進行修法，將針對管委會無法成立該如何強制處理進行討論。